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Öğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı

ANTALYA'da üniversite öğrencileri, küçük dağ bataryası ile dünyanın en güçlü donanmalarına ait gemileri batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i ve askerlerini, siperlerinde andı. Öğrenciler ayrıca, Türk askerlerinin batırdığı...

Öğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı
ANTALYA'da üniversite öğrencileri, küçük dağ bataryası ile dünyanın en güçlü donanmalarına ait gemileri batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i ve askerlerini, siperlerinde andı. Öğrenciler ayrıca, Türk askerlerinin batırdığı Fransız savaş gemisi Paris 2'ye dalış yaparak incelemede bulundu.
Kemer Belediyesi'nin ev sahipliğinde akademisyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve üniversite öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı'nda 3 savaş gemisini küçük bir dağ bataryası ile batıran, 1961 yılında hayatını kaybeden Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ile askerlerini anmak için program düzenledi. Kemer bölgesinde Türk askerlerinin kaldığı siperleri ziyaret eden üniversite öğrencileri, duygu dolu anlar yaşadı. Gezdikleri siperleri ve kıyıları temizleyen öğrenciler, askerlerin kaldığı bir mağarada da İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda bulundu. Bazı öğrenciler de Paris 2 batığının bulunduğu alana tüplü dalış yaptı. 30 metre derinlikteki Paris 2 batığı üstünde öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.
ÖĞRENCİLER SAVAŞ YILLARINI ANIMSADI
Tarihi yaşatmak ve öğrencilerin de buna ortak olması için her yıl bölgede etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, etkinliklerde öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize ev sahipliği yapan ve tarihi yeniden anlamalarını sağlayan Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.
ÇOK BİLİNMEYEN BİR TÜRK SUBAYI
Birinci Dünya Savaşı sırasında Antalya açıklarında hazır bekleyen 3 savaş gemisini, küçük bir dağ bataryası ile batırmayı başaran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, çok bilinmeyen bir Türk subayı. Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında bir ilki başararak, küçük dağ bataryası ile bir deniz uçağı gemisini 36 dakikada batırdı. Batırılan gemi 120 metre boyunda, saatte 24,5 mil hız yapan ve altı deniz uçağı taşıyan İngiliz bandıralı Ben My Chree idi. Yüzbaşı Aker, ardından Antalya açıklarında Fransız gemisi Paris 2'yi Akdeniz sularına gömdü.
İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNİ AKDENİZ'İN DERİN SULARINA GÖMDÜ
Aker'in batırdığı Paris 2 savaş gemisinin yeri, 1995 yılında keşfedildi. Dünyadaki en iyi dalış bölgelerinden biri olarak gösterilen Paris 2'in üstünde, 6 uçaksavar top ve 2 torpil kovanı bulunuyor. Türk komutan, Akdeniz'in derin sularında İngiltere'nin 'Alexandra' adlı savaş gemisini de yine top atışlarıyla batırmayı başardı. Alexandra'nın batırıldığı bölge henüz bulunamadı.

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