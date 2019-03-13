Öğrenciler 400 kilo meyveyi 1 saatte tükettiler

ERZURUM Celal Akın İlkokulu öğrencileri, 'Beslenme Dostu Okul Projesi' kapsamında 400 kilo meyveyi 1 saatte tüketti. Okul Müdürü Lokman Genç, "Amacımız öğrencilere meyveyi sevdirmek ve organik beslenmeyi aşılamak" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki 27 derslik, 600 öğrenci ve 32 öğretmeni bulunan Celal Akın İlkokulu'nda ayda bir kez meyve günü etkinliği düzenleniyor. Veli ve öğretmenlerin kasa ile aldığı nar, kivi, elma, portakal ve havuçtan oluşan 400 kilo meyveyi öğrenciler 1 saatte tüketti. Sabah okula gönüllü olarak giden bir grup anne koridora dizdikleri sıraların üzerine meyve sıkacaklarını yerleştirdi. Bazı kadınlar, bıçaklarla meyveleri soyarken bazıları da meyve sıkacağı ile taze meyve suyu yaptı. Öğretmenler eşliğinde koridora getirilen öğrenciler bardaklara doldurulan meyve sularını içip ellerine aldıkları meyve tabakları ile de sınıflarına döndü.

ANNELER İMECE USULÜ ÇALIŞTI

Öğrencilere sağlıklı beslenme ve meyve alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Okul Müdürü Lokman Genç, "Ayda bir gün okulda meyve etkinliği düzenliyoruz. Mevsime göre meyveleri öğretmen ve velilerimiz alıp okula getiriyor. Okulun koridorunda hazırlanan meyve sıkacakların başına geçen anneler ve öğretmenlerimiz gelen yaklaşık 400 kilo nar, portakal, kivi, elma ve havucun bir bölümünü dilimliyor bir bölümüne de sıkıyor. Daha sonra sınıflar sırayla annelerin hazırladığı meyve sularını içip birer tane de meyve tabağı alıp sınıfına gidiyor. Amacımız öğrencilere meyveyi sevdirmek ve organik beslenmeyi aşılamak" şeklinde konuştu.

ANNELER: YORULMADIK

Okulun öğretmen velilerinden Ezel Kocatürk ise, "Bu etkinliği çocuklarımız için zevkle yapıyoruz. Çocuklarımıza hazır meyve suyu yerine taze sıkılmış meyve suyu içiriyoruz. Gün boyu çalıştık ama yorulmadık. Yeter ki çocuklarımız doğru beslenmeyi öğrensin" dedi.



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