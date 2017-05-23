Oğlunun tedavisi için vali izniyle yardım kampanyası başlattı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de bir şirkette çalışan Cemil Şahin, bebekken geçirdiği havale nedeniyle konuşamayan oğlu 5.5 yaşındaki Berat Berkay Şahin’in tedavisi için 25 bin lira yardım toplayabilmek için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Minik Berat Berkay Şahin, 2 aylıkken geçirdiği havale sonrasında 'west sendromu' rahatsızlığına yakalandı. Bebeklerde epilepsiye neden olan ve nadir görülen bir hastalık olarak belirtilen bu rahatsızlık nedeniyle minik Berat Berkay konuşamıyor, sadece sesler çıkarıyor. Bu güne kadar kendi imkanlarıyla oğlunun tedavisi için çalıştığını belirten 37 yaşındaki Cemil Şahin, önemli bir aşamaya geldiklerini anlattı. Oğlunun konuşabilmesi için 25 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten Cemil Şahin, "Yaptığımız araştırmalarda İzmir’de bir sağlık merkezinin bu konuda başarılı çalışmaları var. Tedavi sürecini başarı ile atlatmış ve şu an konuşan örnekleri var. Biz de çocuğumuzun sesini duyup, onun konuşmasını istiyoruz. Tedavi için 25 bin TL gibi bir miktara ihtiyaç var. Biz şu an onu karşılayacak maddi güce sahip değiliz” dedi.

Cemil Şahin, oğlunun tedavisi için gerekli 25 bin lirayı toplamak için Kayseri Valiliği'ne başvurarak izin istedi.Valilik de bu miktarda para toplaması için Cemil Şahin'e kampanya açma iznini verdi.

Bu izinle yardım kampanyası başlatıp bankada hesap açan Cemil Şahin, "Berat Berkay’ın tedaviye ihtiyacı var. Biz de aile olarak maddi, manevi sıkıntı içerisindeyiz. Yıllardır mücadele ediyoruz. Eğer bu parayı bulabilirsek, tedavi sürecinde mutlu sona ulaşacağız" dedi.

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