Oğlunun öldüğü kaza yerine giden anne gözyaşı döktü

Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), () - HATAY'ın Belen İlçesi'nde oturan 36 yaşındaki Gülistan Zundel, 10 gün önce ilkokul öğrencisi olan oğlu 9 yaşındaki Ali Rıza Zundel yaşamını yitirdiği kaza yerine giderek, başka çocukların ölmemesi için buraya üst geçit yapılmasını istedi.

Sarımazı Mahallesi'nde oturan Ali Rıza Zundel ile ablası 11 yaşındaki Fatmanur Zundel, 18 Şubat'ta arkadaşlarına gitti. Akşam eve dönen kardeşlerden Ali Rıza Zundel, Belen-İskenderun E-91 karayolundan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oğlunu toprağa verdikten sonra kazadan yara almadan kurtulan kızı Fatmanur ile bugün olay yerine gelen anne Gülistan Zundel, gözyaşlarına boğuldu.

Gülistan Zundel, kazanın yaşandığı yerde aydınlatma dahi bulunmadığını belirterek, "Bir üst geçit, bir lamba bile yok. Oğlumu, canım ciğerimi yaktılar. Buralarda sürekli kazalar oluyor. Canlar yanıyor. Yetkililer neden buna bir çare bulmuyor. Ben artık yaşayan bir ölüyüm. Yavrum ile birlikte beni de toprağa gömdüler" dedi. .

Kızı Fatmanur'a sarılarak ağıt yakan ve yola üst geçit yapılmasını isteyen Gülistan Zundel,, komşuları tarafından güçlükle evine götürüldü.

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