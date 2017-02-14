Oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştiriyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde fırıncı Abdurrahman Yakaomar, 11 yaşındaki oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Yakaomar, oğlunun adını, FETÖ ile ilişkisi olduğu öne sürülen eski milli futbolcu Hakan Şükür ile anılmaması için değiştireceğini söyledi.

Silopi İlçesi'nde fırın işleten Abdurrahman Yakaomar, FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirtilen eski milli futbolcu ve eski milletvekili Hakan Şükür'e tepki göstererek, çocuğunun 'Hakan Şükür' olan ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Yakaomar, 1995-2002'de 3'ncü Lig ekiplerinden Silopispor'da futbol oynadığı dönemlerde Galatasaray'da top koşturan Hakan Şükür'e olan sevgisinden dolayı yeni doğan çocuğuna Hakan Şükür ismini verdiğini ve futbolu bıraktıktan sonra fırıncı dükkanı açtığını söyledi. Yakaomar, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oğlunun ismini değiştirmeye karar verdiğini belirtirek, şöyle konuştu:

"Hakan Şükür olan oğlumun adını, PKK'lılar tarafından 6-7 Ekim olayları esnasında Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü ile yine Diyarbakır'da 9 Haziran 2015'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran adlarını kullanarak 'Yasin Aytaç' olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdum. Bundan sonra inşallah çocuğumu Yasin Aytaç olarak çağıracağız. Dilekçemizi mahkemeye verdik. Yakında yeni isim yeni kimliği inşallah alacağız. Yasin Aytaç iki iyi insan, iki kardeşimiz Diyarbakır'da şehit edildi. Hakan Şükür yaşayacağına Yasinler, Aytaçlar yaşasın."

Babasının ismini değiştirmek için mahkemeye başvurduğu Hakan Şükür Yakaomar ise, "Eskiden Hakan Şükür'ü çok seviyordum. Şimdi onu sevmiyorum. Adımın Yasin Aytaç olacağı için çok mutluyum"diye konuştu.

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