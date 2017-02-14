Oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştiriyor - Ek fotoğraf
14 Şubat 2017 Salı 15:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 185 yaşındaki kadının karaciğeri 1 hastaya...
- 2(Görüntülü Haber) Batman'da bir...
- 3Kazada ölen minik Berat organlarıyla hayat...
- 4Batman'da bir kadın 40 yıllık eşine...
- 5Oğlunun karaciğeriyle hayata tutundu
- 6"Türkiye hızla yaşlanıyor önlem...
- 7Firdevs bebek yaşamı sürdürebilmesi...
- 8"Gelişmişlik düzeyini gösteren...
- 9(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor-Antalyaspor...
- 10112 ambulasında doğum yaptı
- 11923 yapımı Taş Mektep'in restorasyonu...
- 2"YGS telafisi olan bir sınavdır"
- 3(Görüntülü Haber) Maltepe Çocuk Üniversitesi...
- 4Maltepe Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını...
- 5Türkiye'de, geçici korunma kapsamına...
- 6(Görüntülü Haber) Çocukların yetenek...
- 7Çocukların yetenek haritaları çıkarılıyor
- 8Kütüphanenin kaloriferini kadın müdür...
- 9Öğretmenin verdiği ödevle keşfettiği...
- 10KHAS’lı öğrencilerin “Zincir”i...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 2JESDER: Jeotermal enerji yatırımları...
- 3Karşıyaka'da Güneş açtı
- 4(Görüntülü Haber) Prof. Kaboğlu, öğrenciler...
- 5(Görüntülü Haber) Osmanlıspor Teknik...
- 617 yıldır eşiyle mobilya üretiyor
- 7Tekirdağ'da FETÖ'den 3 işadamı...
- 8DHA YURT BÜLTENİ-11
- 9Bonzai satıcılarına hapis cezası
- 10Eşini tüfekle, çocuklarını zehirleyerek...
- 11PKK'ya yönelik 37 ilde eş zamanlı...
- 12Eski futbolcular FETÖ üyeliğinden hakim...
- 13DHA ANKARA- PKK'ya yönelik 37 ilde...
- 14Irak'ta Türkmen polis görevlisi bombalı...
- 15Olympiakos-Osmanlıspor maçını Ruddy...
- 16Krasnodar-Fenerbahçe maçını Ivan Kruzliak...
- 17H. Beer Sheva-Beşiktaş maçını Martin...
- 18Şırnak'ta kar esareti: 2 il ile bağlantı...
- 19Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi...
- 20Prof. Dr. Kınacı: Kişi başı 1400 metreküp...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:12
|07:52
|13:28
|16:22
|18:48
|20:15
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv