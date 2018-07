Oğlunun adını taşıyacak orman için kampanya başlattı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, havuzda boğulan 20 yaşındaki Boran Can Tayşi'nin adının kurulacak ormanda yaşatılması için, babası Seden Tayşi kampanya başlattı. Ege Orman Vakfı'nın Çiftlikköy Sakız Ağaçlandırma Projesi kapsamında İzmir'in Çeşme ilçesinde orman kurulacağı belirtildi. Vatandaşlar kampanyaya ilgi gösterirken, bölgenin ağaçlandırılması için dikilecek her bir fidanın 110 TL olduğu öğrenildi.

Kemer Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatürk Spor Kompleksi'nde geçen 24 Haziran'da meydana gelen olayda; Ankara Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören ve Aydın'a gezi için gelen Boran Can Tayşi, havuzda nefes denemesi yaparken oksijensizlikten boğuldu. Çevredekilerin yardımına koştuğu Tayşi, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tayşi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADI ORMANDA YAŞAYACAK

Oğlunun ölümüyle üzüntü yaşayan baba Dr. Seden Tayşi, "Oğlum bir ay önce boğulma sonucunda hayatını kaybetti. Acı haber hepimizi derinden üzdü. Onun isminin yaşatılması için İzmir'in Çeşme İlçesi Çiftlikköy'de Sakız Ağacı Projesi kapsamında orman kurmak için kampanya başlattık. Ege Orman Vakfı'na müracaat ettik. Kampanyamız sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin her tarafından kampanyamıza katılımlar var. Bir fidan 110 TL'dir. Kampanyaya katılmak isteyen herkes 'Boran Can Tayşi' adına açılan hesap numarasına bağış yapıyor. Kampanyamız ekim ayına kadar sürecek. Çünkü sakız ağacının fidan dikimi bu ayda oluyor. Ekim ayında yapılacak törende oğlumun adının yaşayacağı sakız ağacı ormanının fidanlarını dikeceğiz. Sakız ağacı her yerde yetişmiyor. Bu bölgede yetiştiği için buraya dikeceğiz. Oğlumun ismi burada yaşasın" dedi.



