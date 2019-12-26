Oğlunu öldüren baba hakim karşısında

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, oğlu İsa Terzi'yi (32) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Terzi (72), ilk kez hakim karşısına çıktı. Orhan Terzi'yi salonda gören anne Adviye Terzi, "Katil geldi, benim aslan oğlum nereye gitti" dedi.Olay, 4 Eylül'de saat 09.30 sıralarında, kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Orhan Terzi ile oğlu İsa Terzi arasında, iddiaya göre ahırda para yüzünden tartışma çıktı. Orhan Terzi, oğlunu av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İsa Terzi'nin cenazesi toprağa verilirken, baba Terzi tutuklandı. Orhan Terzi hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek ilk duruşma yapıldı. Mahkeme salonuna jandarma eşliğinde gelen oğlunu öldüren baba İsa Terzi’yi gören eşi Adviye Terzi, "Katil geldi, benim aslan oğlum nereye gitti" diye feryat etti. Mahkemede sorulan sorulara ağlayarak cevap veren anne duruşma sonrası fenalaştı.'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'Olay anında öfke sınırını aştığını belirten baba İsa Terzi, "Oğlum borçtan dolayı traktör ve minibüsü satmak istedi. Bu nedenle tartıştık. Beni dövdü. Zor kurtuldum. Eve gidip tüfeğimi aldım. Öldürdüm mü, yoksa onu dövdüm mü bilmiyorum. Öfke sınırını geçtim. Evlat vurulmaz, oldu bir kere. Ne yaptığımı bilmiyorum. Aklım başımdan gitti. Her şeyi Allah'a ve sonra da size bırakıyorum" dedi.Orhan Terzi’nin diğer oğlu İsmail Terzi ise "Olaydan bir süre önce babam beni aradı. 'Ben bunu vuracağım. Cezaevinde bana bakar mısın? dedi" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık ve tarafların savunmalarının tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 10 Şubat 2020 tarihine erteledi.