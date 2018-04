Oğlu falezlerden düşüp ölen anne: Başka canların da yanmaması tek dileğim

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - ANTALYA'da geçen ay falezlerden denize düşerek yaşamını yitiren Ufuk Karakaya'nın (21) Afyonkarahisar'da oturan annesi Fatma Başyılmaz (49), önlem alınmasını isterken, "Yüreği yaralı bir anne olarak oğlumun başına gelen bu talihsiz ve acı olayın son olması, başka canların da yanmaması tek dileğim" dedi.

Geçen 14 Mart akşamı Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzeri Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen bir erkek, iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Bu sırada çevrede balık tutanlar durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düşen kişinin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışma sonrası aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi. Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ettirildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde bir erkeğe ait ceset buldu. Bota alınan cesedin, Ufuk Karakaya olduğu belirlendi.

'ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLSEYDİ OĞLUM KURTULABİLİRDİ'

Ufuk Karakaya'nın eşinden ayrı Afyonkarahisar'da oturan annesi Fatma Başyılmaz, oğlunun gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşamını yitirdiğini savundu. Oğlunun denize düştüğü esnada 20 dakika boyunca kurtulmak için çabaladığını söyleyen Başyılmaz, "Denizin altında belgesel çekiyorlar. Ama benim çocuğumu kurtaramıyorlar. Çocuğum denize düştükten bir gün sonra bulunabiliyor. Hatta gece arama bile yapmadılar. Zamanında müdahale edilseydi oğlum kurtulabilirdi. İçim yanıyor" dedi.

OĞLUNUN SAATİNİ KOLUNDAN ÇIKARMIYOR

Oğlunun denize düştüğünde kolunda olan saatini yanından hiç ayırmadığını anlatan Başyılmaz, "Oğlumun kolunda şu an benim kolumda takılı olan saati vardı. Oğlum öldükten sonra bu saati kolumdan hiç çıkarmadım. Çünkü onun öldüğüne alışamadım. Ben bu acıyla her gün ölüyorum. Oğlum öldükten sonra siyah elbiseden başka bir şey de giymiyorum" diye konuştu.

'GEREKLİ TEDBİRLER MUTLAKA ALINMALI'

Oğlunun ölümünün ardından ilgili makamlara dilekçelerle başvurarak olayı anlattığını kaydeden Fatma Başyılmaz, şöyle dedi:

"Yüksekliği 40 metreyi bulan, şehir içinde her türlü kaza ve felakete davetiye çıkaran falezlerin SİT alanı olması gibi gerekçelerle korkuluksuz bırakılması, etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle yüzlerce can feda edildi. Yüreği yaralı bir anne olarak oğlumun başına gelen bu talihsiz ve acı olayın son olması, başka canların da yanmaması tek dileğimdir. Bu nedenle sadece Antalya falezlerde değil, Türkiye çapında bulunan şehir içindeki bu tarz tehlikeli yerlerde gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını istiyorum."



