'Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaz sıcaklarının başladığını belirterek, güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00- 16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması, denize gerilmemesi uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Hülür, aşırı sıcakların sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini söyledi. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını, metabolizmanın da bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını kaydeden Dr. Hülür, "Terlemeyle vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir" dedi.

Şişmanlık, hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımının da sıcak havada terlemeyi etkileyen diğer faktörlerden olduğunu anlatan Dr. Hülür, "Bu durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenenlerin başında 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, 4 yaşından küçük çocuklar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular ve kronik hastalığı olanlar ile evsizlerdir" diye konuştu.

'MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

"Sıcaklardan korunmak için günün en sıcak saatleri olan 10.00- 16.00'da mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunan Dr. Hülür, "Dışarıda çalışmanız gerekiyorsa güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sulu gıdalar almaya dikkat edin. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edin. Geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyin ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanın" dedi.

'ÖĞLE SAATLERİNDE DENİZE GİRMEYİN'

Dr. Hülür, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatlerinde denize girilmemesi uyarısında da bulundu. Ağır fiziki aktivitelerden kaçınılması gerektiğine değinen Hülür, "Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alın. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanları kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakmayın. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olun" diye konuştu.

BESLENMEYE DİKKAT

Beslenme alışkanlığı konusunda da önerilerde bulunan Dr. Ünal Hülür, şunları kaydetti:

"Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebze, süt, meyve suyu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edin. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçının, yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanın. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulayın. Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketin. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarda sıvı alın. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2- 2,5 litre (12- 14 su bardağı) sıvı tüketin. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurun. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçının, çabuk bozulma riski olan besinleri (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletmeyin, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterin."

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