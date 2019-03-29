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Oğlak ile köpeğin dostluğu

RİZE’nin Çayeli ilçesinde Kamil Yazıcı'nın (35) Sibirya kurdu cinsi köpeğiyle oğlağının birlikte zaman geçirmesi, görenleri şaşırtıyor. Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Yazıcılar Mahallesi’nde yaşayan Kamil Yazıcı, bir arkadaşından...

Oğlak ile köpeğin dostluğu
RİZE’nin Çayeli ilçesinde Kamil Yazıcı'nın (35) Sibirya kurdu cinsi köpeğiyle oğlağının birlikte zaman geçirmesi, görenleri şaşırtıyor.
Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Yazıcılar Mahallesi’nde yaşayan Kamil Yazıcı, bir arkadaşından oğlak aldı. Yazıcı, bahçeye çıkardığı oğlağın daha önce barınaktan alarak sahiplendiği köpekle iyi anlaştığını fark etti. Köpek ile oğlağın koşturup birlikte oynaması ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Bahçesinde tavuk beseleyip, arıcılık da yapan Yazıcı, kimi zaman ise hayvanlarına tulum çalıyor, zamanın çoğunu onlara ayırıyor.
'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'
Hayvanları çok sevdiğini belirten Kamil Yazıcı, "Köy hayatını ve hayvanları çok seviyorum. Burada yaşarken hayvanlarla ilgileniyorum, tavuklarım, arılarım da var. Köpeğimi de daha önceden barınaktan aldım. Şimdi oğlak da gelince birbirlerine çok alıştılar, dost oldular. Gece gündüz birlikteler, köpek oğlağı koruyor. Oğlağı besledikten sonra dışarı salıyorum. Köpekle birlikte oynuyorlar, geziyorlar. Köpeğim dişi, oğlağı yavrusu olarak görüyor herhâlde, okşuyor, yalıyor devamlı. Aralarında imrenilecek bir bağ kuruldu. Onlarla güzel vakit geçiriyorum" dedi.

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