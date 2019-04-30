Ofisinde öldürülen avukat, son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY'da boşanma davasında avukatlığını yaptığı kadının eski eşi Abdurrahman Düzgün (46) tarafından ofisinde tabancayla vurularak öldürülen avukat İbrahim Ergin (47), bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşiltepe beldesinde oturan çiftçi Abdurrahman Düzgün, 6 ay önce ayrıldığı eşine boşanma davasında avukatlık yapan İbrahim Ergin'in ofisine dün öğle saatlerinde gitti. Düzgün, Ergin'in hemşehrisi olduğunu söyleyip odasına girdi. Burada İbrahim Ergin'e tabancayla 5 el ateş eden Abdurrahman Düzgün, odadan çıktıktan sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Ergin olay yerinde, Düzgün de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CÜBBESİ TABUTUNUN ÜZERİNE ÖRTÜLDÜ

23 yıllık avukat olan 3 çocuk babası İbrahim Ergin için bugün Aksaray Adliyesi önünde tören düzenlendi. Ergin'in cenazesi morgdan alınıp tören alanına getirildi. Avukatın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. İki genç meslektaşı da İbrahim Ergin'in tabutunun başında nöbet tuttu. Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, öldürülen avukatın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

FEYZİOĞLU'NDAN TEPKİ

Törende konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, siyasetçilere tepki gösterdi. Feyzioğlu, şunları söyledi:

''Buradan Türkiye'yi yöneten, yönetmeye talip olan, yerelde ve genelde tüm siyasetçilere seslenmek istiyorum; Siz oturduğunuz makamlarda, sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığınızda içinde şiddeti barındıran başkaları, eline silah alıyor. Siz birbirinize sövdüğünüzde, başkaları birbirini öldürüyor. Anne ve babalar, evlatlarınızı şiddet eğilimli yetiştirdiğinizde, başkalarının canını alıyor.''

'ÇIRAKLIK YAPIYORUM' DİYEREK LİSEYİ BİTİRMİŞ

Metin Feyzioğlu, öldürülen avukat İbrahim Ergin'in liseyi babasından gizli okuyup bitirdiğini belirtti. Feyzioğlu, ''Acaba hepiniz biliyor musunuz; İbrahim Bey, liseyi babasından kaçak, sanayiye çıraklığa gidiyorum diye, sabahleyin işçi tulumunu giyip evden çıkarak ve yolda okul formasını giyerek okulu bitirmiş. Biz iyi insan olma eğitimini nasıl vereceğimizi konuşmalıyız. Hukuk camiasının, Aksaray'ın, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BABASI İÇİN DUA İSTEDİ

Avukat İbrahim Ergin'in oğlu Dr. Mehmet Emin Ergin de, babasının çok iyi bir baba, iyi bir avukat ve iyi bir eş olduğunu belirtti. Babasının vatanını, milletini seven bir kişi olduğunu ifade eden oğul Ergin, ''Biz 3 kardeşiz. Babam vatanını, milletini çok severdi. Bu ülke için gerçekten gecesini gündüzüne katarak gerek sosyal medyada, gerek diğer yerlerde hep fikirlerini paylaşırdı. Bu ülkeye bizim yararlı birer fert olmamız için elinden geleni yaptı. Ben doktor oldum. Küçük kardeşim diş hekimi, diğer kardeşim fizyoterapist oldu. Milletimize, devletimize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz'' diye konuştu.

Saldırının gerek avukatlık, gerekse başka mesleklerde olmaması gerektiğini belirten Mehmet Emin Ergin, törene katılanlardan babası için dua etmelerini istedi.

Adliye önündeki törenin ardından avukat İbrahim Ergin'in tabutu, meslektaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cenaze ardından Somunca Baba Külliyesi'ne getirildi. Avukatlar da, TBB Başkanı Metin Fevzioğlu eşliğinde adliyeden, olayın gerçekleştiği Ergin'in ofisinin bulunduğu binaya kadar yürüyüş yaparak, saldırıya tepkilerini gösterdi.

Avukat İbrahim Ergin, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ervah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırgan Abdurrahman Düzgün'ün cenazesi de Yeşiltepe beldesinde toprağa verildi.



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