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Off-roadcılar zorlu parkurda

KARS, () - TÜRKİYE'nin dört bir yanından ve İran’dan Kars'ın Sarıkamış İlçesine gelen off-roadcıların zorlu parkur yarışları nefes kesti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı, Sarıkamış Kaymakamlığı,...

Off-roadcılar zorlu parkurda

KARS, () - TÜRKİYE'nin dört bir yanından ve İran’dan Kars'ın Sarıkamış İlçesine gelen off-roadcıların zorlu parkur yarışları nefes kesti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı, Fernas Şirketler Grubu ile Ekinata Grand Toprak Otel tarafından desteklenen ve Eksi 36 Spor Kulübü tarafından organize edilen 'Sarıkamış 4'üncü Kış Oyunları Festivali'nde off-roadcıların zorlu parkurdaki mücadeleleri izleyenleri heyecanlandırdı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde karlı zeminde hazırlanan parkurlarda havada adeta uçan araçların kar tünellerine girmesi büyük beğeni topladı.
AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un izlediği off-road oyunlarına halk büyük ilgi gösterdi. Soğuk havaya rağmen bu heyecanı yaşamak isteyenler alana akın etti.

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