istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

“OECD ülkelerinde işlerin yüzde 14’ünü robotlar yapacak”  

İSTANBUL, () GELİŞEN teknolojiyle bazı işler yok olurken diğer yandan yeni teknoloji yeni iş alanları yarattı. Japonya’da bir otelde resepsiyon görevlisi, kapıcı, temizlik ve vestiyer hizmetlerinde toplam 10 robot çalışırken robotların...

GENEL 19.12.2019, 12:15
“OECD ülkelerinde işlerin yüzde 14’ünü robotlar yapacak”  

İSTANBUL, () GELİŞEN teknolojiyle bazı işler yok olurken diğer yandan yeni teknoloji yeni iş alanları yarattı. Japonya’da bir otelde resepsiyon görevlisi, kapıcı, temizlik ve vestiyer hizmetlerinde toplam 10 robot çalışırken robotların hukuk, muhasebe, tarım ve gıda sektöründe istihdam kaybına neden olacağı belirtiliyor. Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman OECD ülkelerinde işlerin yüzde 14’ünün tamamen otomasyona geçebilecek düzeyde olduğunu belirtti.

“HUKUK, MUHASEBE, TARIM VE GIDADA İSTİHDAM KAYBI YÜKSEK OLACAK”

Robotların ne kadar geniş ve farklı alanlarda kullanılabileceklerine dair örnekler giderek artıyor. Japonya’da bir otelde resepsiyon görevlisi, kapıcı, temizlik ve vestiyer hizmetlerinde toplam 10 robot çalışıyor. Güney Kore, havaalanı gibi geniş mekânları temizleyecek robotlar tasarlarken San Francisco’da açılan bir kahve mağazasında insanlar çalışmıyor.
Hızla dijitalleşen dünyada robotların sayısının her geçen gün artmasının akla “Robotlar işimizi elimizden alacak mı?” sorusunu getirdiğini belirten Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, “Araştırmalar robotların iş dünyasını değiştireceğini ortaya koyuyor. OECD’nin (2018) 32 ülke için yapmış olduğu çalışmasına göre, bu ülkelerde işlerin yüzde 14’ünün tamamen otomasyona geçebilecek düzeyde olduğu, yüzde 32’sinin de dönüşecek durumda olduğu ortaya konmuş durumda” dedi.  Yapılan araştırmalara göre, kütüphane işleri, hesap işleri ve ayniyatta teknik olarak işlerin yüzde 98’inin robotlara devredilebilir olarak değerlendirildiğini, özellikle hukuk ve muhasebe alanında otomasyonun yaygın olacağını ifade eden Prof. Dr. Ataman, “Tarım, imalat sanayi, gıda sanayi, istihdam kaybı açısından en riskli olan sektörler olarak gözüküyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE OTOMASYON NE SEVİYEDE?

Dünyada giderek gelişse de tüm ülkelerin otomasyona aynı mesafede bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman şu bilgileri paylaştı: “Örneğin Slovakya’da işlerin yüzde 33’ü otomasyona girebilirken Norveç’te bu oran sadece yüzde 6. Uluslararası Robot Federasyonu verilerine göre 2018’de 10.000 çalışan için 74 robot ünitesi, imalat sanayindeki yeni küresel robot yoğunluğu ortalaması. Türkiye için bu 23 robot ünitesidir. Türkiye’nin bir üstünde yer alan Güney Afrika’da robot ünitesi 28 iken; Türkiye’nin bir altında yer alan Arjantin’de robot ünitesi 18’dir. Dünyada otomasyonu en yüksek 10 ülke: Güney Kore, Singapur, Almanya, Japonya, İsveç, Danimarka, ABD, İtalya, Belçika ve Tayvan’dır.”

ROBOTİK EKONOMİNİN İSTİHDAM YARATABİLECEĞİ ALANLAR

Robotik teknoloji kimi sektörlerde işgücünü olumsuz etkilerken bir yandan da yeni iş alanları oluşturacağını ancak bu yeni işlerin daha yüksek nitelikler gerektiren işler olmasının beklendiğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, “Artık robotların, yapay zekânın yaptığı işleri değil, bunların karmaşık yapılarını yönetebilecek hatta bu robotları üretebilecek, programlayabilecek, büyük datayı yönetebilecek beyin gücüne sahip çok nitelikli işgücüne ihtiyaç olacaktır. Buna robotun kendisi örnektir. Robotun üretimi, donanımı, bakımı ve servisi için çok sayıda eğitimli çalışanın iş sahibi oldukları unutulmamalı” şeklinde konuştu.  Ancak bu noktada yetişkin işgücünün yeni işler için gerekli niteliklerinin olmamasının yapısal bir işsizlik sorununa yol açacağını söyleyen Prof. Dr. Ataman, “Bugün 10 yetişkinden 6’sı ileri bilgi teknolojisini kullanma niteliklerine sahip değil. Oysa ki bu türden yüksek nitelikli işlerin payı son 20 yılda yüzde 25 arttı. Robotların üretim sürecine girmesinden kaynaklı olarak insana daha az gereksinim duyulması ilk işlerini arayan özellikle niteliksiz genç işgücü açısından da yapısal bir işsizlik sorunu oluşturacaktır. Nitelikli genç işgücü ise robotik üretim sürecinin gerektirdiği deneyime sahip olmaması bakımdan başlangıçta iş bulma zorlukları ile karşı karşıya kalabilir” dedi.

“EN BÜYÜK TEHDİT YAPISAL İŞSİZLİK”

Robot ekonomisinin sunacağı konfor fırsatının yanı sıra tehditler yaratacağına da dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, “Robot ekonomisinin yaratacağı en önemli tehdit teknolojik ve yapısal işsizliğin artacak olması. En azından orta vadede robot, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin kullanımı sonucunda kaybolan işlerin hepsi yeni yaratılan işler tarafından ikame edilemeyecek. İşsiz kalanların yeni robotik ekonomiye uyum sağlayacak nitelikleri kazanması sürecinde teknolojik ve yapısal nitelikte bir işsizlik sorunu yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde robotik ekonomiye geçiş sürecindeki genel eğilimlerin Türkiye ekonomisinde de değişim ve dönüşüm yarattığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, sözlerini “Türkiye robotik ekonomiye geçişin henüz başlangıç seviyesinde. Bu rekabet açısından sorun yaratır. Türkiye’nin robotik ekonomiye geçişi fırsata dönüştürmesi için insan kaynağına yatırımı planlayarak işgücünün niteliğini orta ve uzun vadede verimli kullanacak düzeye getirmesi gerekir” dedi. 

Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:18
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10