Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Odunpazarı'nın çevreci köprüsü

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamındaki yaya üst geçidinin yapımında, proje alanında kalan ağaçlar kesilmedi. Ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafenin bahçesi içerisinde, bazıları...

Odunpazarı'nın çevreci köprüsü
ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamındaki yaya üst geçidinin yapımında, proje alanında kalan ağaçlar kesilmedi. Ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafenin bahçesi içerisinde, bazıları da üst geçidin yan tarafında bırakıldı.
İngiltere'de geçen yıl yapılan yarışmada 'en iyi kentsel tasarım' ödülü alan ve bu yıl 28 Nisan'da açılışı yapılan 'Hamamyolu Park ve Meydanı', Eskişehir'in cazibe merkezi oldu. Hamamyolu Caddesi'nde 'Sanat Köprüsü' olarak adlandırılan yaya üst geçidine ise Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Cam Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na katılan sanatçıların eserleri konuldu. Köprünün üstü, açık hava sanat galerisine dönüştü, altında da kafe hizmet veriyor.
Üst geçit yapımı sırasında zarar görmesin diye ağaçlardan bazıları köprü altındaki kafe içerisinde, bazıları da köprü yanında bırakıldı. Kafe içerisinde kalan ağaçların etrafına üst kısımdan çocukların düşmesini önlemek amacıyla ağlar gerildi. 'Çevreci Köprü' olarak da adlandırılan üst geçidin üzerinden geçen vatandaşlar sanat eserlerini incelerken, alt bölümde kafede oturup çay, kahve ve meşrubat içiyor.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt,  Hamamyolu Park ve Meydan Projesi'nin ödülü bir proje olduğunu ve yapımı sırasında ağaçlara zarar vermediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325