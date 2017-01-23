Ödünç ayakkabıyla Türkiye rekoru

İZMİR Gaziemir'de, öğretmeninden ödünç aldığı ayakkabıyla 100 metrede kotegorisinde rekor kırarak Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Emir İlbasan’a, Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol sahip çıktı. Olimpiyatlara katılmayı hedefleyen genç atlet, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne alındı.

Emir İlbasan, Gaziemir Sarnıç'ta 3 çocuklu şoför Yaşar ve ev kadını Gülten İlbasan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Emir doğuştan sporda yetenekli ve fiziki olarak yaşıtlarından farklıydı. Okuldaki beden eğitimi öğretmeni Kerem Osanmaz, 1.78 boyu, 46 numara ayaklarıyla yaşıtlarından daha uzun ve yapılı olan 13 yaşındaki Emir'in atletizmde yetenekli olduğunu görünce onu Atletizm Milli Takım Antrenörü Adnan Yahşi ile tanıştırdı. Yahşi, Emir'i görür görmez "Bu çocuk geleceğin atleti olur" dedi ve Emir'le çalışmaya başladı. Emir'in spora olan sevdasını ve azmini gören Adnan Yahşi, malzeme eksikliğinde su borularını birbirine monte ederek atletizm engeli yaptı. Yaz aylarında Emir'i kondisyon yapması için denize götürerek bol bol yüzdürdü.

Ancak aEmir'in içinde bulunduğu hayat şartları, yeteneğini geliştirmesi ve spor için gerekli olan malzemeleri karşılaması için yeterli değildi.

Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Emir İlbasan, bir cips firmasının 'Türkiye'nin En Hızlısı7 yarışması düzenleyeceğini öğrenince çok heyecanlandı. 500'e yakın sporcunun katılacağı bu yarışa katılmalı ve yeteneğini sergilemeliydi. Fakat ne uygun ayakkabısı ne de giysisi vardı Emir’in. Ne de bunları alabileceği maddi durumu. Öğretmenleri genç atletin hayallerine kavuşması için seferber oldu. Biri Emir'e spor ayakkabısını ödünç verdi, bir başkası da hayırsever aracılığıyla özel giysi yaptırdı. Tüm yoklukların üstesinden gelen Emir İlbasan, 'Türkiye'nin En Hızlısı' yarışmasında önce il sonra bölge elemelerini geçerek finale yükseldi. Emir, ‘2003 Erkekler 100 metre Finali’nde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ödünç ayakkabılı şampiyon 12.13’lük derecesiyle oyunlar Türkiye rekorunu kırdı.

ŞAMPİYON’A BAŞKAN DESTEĞİ

"Destek bulamazsam maddi imkansızlıklar yüzünden atletizme devam edemeyeceğim. Çünkü çalışıp aileme yardım etmem gerekiyor" diyen ayakkabısız şampiyon Emir İlbasan’a, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol sahip çıktı. Rekortmen şampiyon ve Antrenör Adnan Yahşi’yi makamında ağırlayan Başkan Şenol, atleti Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine aldı. Emir için “Gaziemir’in gurur kaynağıö diyen Şenol, "Genç sporcumuzun azmi, yeteneği, başarı öyküsü gerçekten takdire şayan. Genç Atlet Emir artık bizim kulübümüzde. O artık tüm Gaziemir’in sporcusu. Rekortmen şampiyonumuzun adını ilerde daha çok duyacağız" diye konuştu.

ÖNCE MİLLİ TAKIM, SONRA OLİMPİYAT

Milli takıma girmek için çalışmalarını sürdüren Emir İlbasan, milli formayla olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Jamaikalı Atlet Usain Bolt’u örnek alan şampiyon, "Öğretmenlerimin desteği sayesinde bu günlere geldim. Ancak maddi durumumuz el vermediği için atlet olamamaktan çok korkuyordum. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol sayesinde artık hayallerime kavuşacağım. Belediye Başkanıma, antrenörüme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorumö dedi. Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Orta Okulu’nda eğitimini başarıyla sürdüren Emir’e; babası Yaşar, annesi Gülten, ablası Büşra ve kız kardeşi Esma tam destek veriyor. Aile genç sporcuyla gurur duyuyor.

Türkiye rekortmeni atleti milli takım seçmelerine hazırlayan Antrenör Adnan Yahşi ise şunları söyledi: “Emir gerçekten çok yetenekli bir sporcu. Geleceği olan bir atlet. Yeterli destek verildikten sonra neden Gaziemir’imizden bir Usain Bolt çıkmasın. Bu anlamda her zaman amatör sporcuların yanında yer alan, destek veren Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a çok teşekkür ediyorum."



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