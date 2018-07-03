Odun toplamak için ormana giden engelli çocuktan haber alınamıyor/ Ek Fotoğraflar
03 Temmuz 2018 Salı 15:24
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