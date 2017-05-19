Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde oturan 62 yaşındaki Nasibe Çetin, odun kömürü hazırlayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Gazipaşa Doğanca Mahallesi'nde eşi ve çocuklarıyla oturan Nasibe Çetin, evinin önünde odun kömürü hazırlayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Satışını yaptığı firmadan elde edilen odunları düzgün şekilde istifleyip yakan Nesibe Çetin, ürettiği kömürün kilosunu ise 30 kuruşa firmaya satıyor. Her biri 25 kiloluk olmak üzere yılda yaklaşık 1200 çuval kömür elde eden Çetin, bu sayede yaklaşık 9 bin lira kazanıyor.

Nasibe Çetin, "Bahçemizde az da olsa kirazımız var, ayrıca odun kömürü elde ederek geçinip gidiyoruz. Kömür elde etmek için 2 kamyon odun geldi. Bu odunu yığıp pürü (çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları) üzerine serip, üzerini toprakla kapatıp, istifli odunun tepesinden ateşle tutuşturuyoruz. Ağır bir şekilde odun içten 5-10 gün yanıyor. İçten yanma işlemi tamamlanınca, elde edilen kömürü çuvallayıp firmaya kilosunu 30 kuruşa teslim ediyoruz" dedi.

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