Son Dakika
/ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok
Ödüllü arıcının kovanlarına ayılardan 2'nci saldırı
BİNGÖL'de, ürettiği ballarla dünya 2'ncisi olan arıcı Mücdettin Çakan'ın kovanları, ayılar tarafından 2 kez saldırıya uğradı. Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden...
GENEL 31.08.2019, 17:07
BİNGÖL'de, ürettiği ballarla dünya 2'ncisi olan arıcı Mücdettin Çakan'ın kovanları, ayılar tarafından 2 kez saldırıya uğradı.
Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla düzenlenen 45'inci Apimondia Arıcılık Kongresi'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen Mücdettin Çakan'ın, kovanları, 2 kez ayıların saldırısına uğradı. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kartay köyünde 2 gün önce 8 kovanına zarar veren ayılar, dün gece de 9 kovana zarar verdi.
Çakan, ayıların kovanların içinde bulanan balları yediklerini, her kovanda yaklaşık 15 kilo bal olduğunu söyleyerek, "Ayılar kovanlara çok fazla zarar vermemiş. Kovanların kapaklarını kaldırıp çok rahat bir şekilde çerçeveleri çıkartıp balları yemişler" dedi.
Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla düzenlenen 45'inci Apimondia Arıcılık Kongresi'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen Mücdettin Çakan'ın, kovanları, 2 kez ayıların saldırısına uğradı. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kartay köyünde 2 gün önce 8 kovanına zarar veren ayılar, dün gece de 9 kovana zarar verdi.
Çakan, ayıların kovanların içinde bulanan balları yediklerini, her kovanda yaklaşık 15 kilo bal olduğunu söyleyerek, "Ayılar kovanlara çok fazla zarar vermemiş. Kovanların kapaklarını kaldırıp çok rahat bir şekilde çerçeveleri çıkartıp balları yemişler" dedi.
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|3
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|4
|10
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Burnley
|3
|4
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0