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Ödüllü arıcının kovanlarına ayılardan 2'nci saldırı

BİNGÖL'de, ürettiği ballarla dünya 2'ncisi olan arıcı Mücdettin Çakan'ın kovanları, ayılar tarafından 2 kez saldırıya uğradı.  Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden...

GENEL 31.08.2019, 17:07
BİNGÖL'de, ürettiği ballarla dünya 2'ncisi olan arıcı Mücdettin Çakan'ın kovanları, ayılar tarafından 2 kez saldırıya uğradı. 

Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla düzenlenen 45'inci Apimondia Arıcılık Kongresi'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen Mücdettin Çakan'ın, kovanları, 2 kez ayıların saldırısına uğradı. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kartay köyünde 2 gün önce 8 kovanına zarar veren ayılar, dün gece de 9 kovana zarar verdi.

Çakan, ayıların kovanların içinde bulanan balları yediklerini, her kovanda yaklaşık 15 kilo bal olduğunu söyleyerek, "Ayılar kovanlara çok fazla zarar vermemiş. Kovanların kapaklarını kaldırıp çok rahat bir şekilde çerçeveleri çıkartıp balları yemişler" dedi. 

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