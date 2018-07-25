ODTÜ'lü öğrencinin rektörden ilginç isteği

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hazırlık sınıfını geçemediğini söyleyen öğrencinin "Beni okulunuza alın" isteğine, "Burada hiç geçemezsin" karşılığını verdi.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde okuduğunu söyleyen E. Can Tombulyan adlı öğrenci, AÜ Rektörü Mustafa Ünal'a sosyal medlya hesabı üzerinden yazdığı mesajda, "Hocam, ODTÜ hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız hocam?" dedi. Rektör Ünal ise öğrenciye yanıtında, "Antalya'nın adına kanma, burada hiç geçemezsin" ifadesini kullandı. E. Can Tombulyan, bunun üzerine, "Haklısınız hocam. Teşekkür ederim, halledeceğim umarım. Özür dilerim" karşılığını verdi.

ODTÜ'lü öğrenci ile AÜ Rektörü Ünal arasında geçen yazışma, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.



FOTOĞRAFLI