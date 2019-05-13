Ödemişli şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - ANKARA'dan dönüşte Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kullandığı otomobilin dereye devilmesiyle şehit olan polis memurlarından Fatih Şevket Ersin (29), memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ağrı Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Şevket Ersin'in kullandığı 27 UY 10 plakalı otomobil, 11 Mayıs'ta Ankara-Yozgat Karayolu Yukarı İhsan Gazili Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Sürücü Ersin ile yanındaki polis memuru arkadaşlarından Hayrullah Taşköprü kaza yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Enes Yolcu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın, polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan kente dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) dün düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Ersin'in cenazesi, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine gönderildi. Ersin'in naaşı ilk olarak öğlen Zafer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin eşi Vesile Konuş Ersin, eşinin cenaze aracındaki tabuta sarılıp, ağladı. Helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi Ödemiş Şeker Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AK Partili Ödemiş eski Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, şehidin eşi Vesile Konuş Ersin, babası Mehmet Nuri Ersin, annesi Ayşe Rana Ersin, kayınbiraderi Jandarma Astsubay Veysel Konuş, kayınpederi Türker Konuş, kayınvalidesi Emine Konuş, şehidin diğer yakınları, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Fatih Şevket Ersin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla götürüldüğü Zungurlu Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.



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