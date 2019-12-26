istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasına devam edildi

Yüksel BALCI- Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Bugün görülen 10'uncu duruşmada mahkeme heyeti,...

GENEL 26.12.2019, 21:49
Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasına devam edildi

Yüksel BALCI- Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Bugün görülen 10'uncu duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Kapalı oturumla yapılan duruşmada bazı tanıklar dinlenirken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2020'ye erteledi.
'OLAYIN PLANLANDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR'
Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, "Yaklaşık iki yıl önce vefat eden Ayhan Kökmen hocamızın açılmış olan davanın 10'uncu duruşması yapıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır dava sürüyor. Davanın sonlarına doğru yaklaşmış durumdayız. Tanıklar daha önceden dinlenmişti. Dosyanın tüm sanıkları ve suça sürüklenen çocukları daha önce dinlenmişti. Şimdi de dosyadaki görüntü kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na netleştirilmesi sanıklarla ve suça sürüklenen çocuklarla eşleştirilmesi için gönderilmişti. Ayrıca sanıklardan elde edilen cep telefonlarındaki mesaj ve konuşma kayıtlarının incelenmeye alındı. Bu anlamda iki rapor beklenmekteydi. Bu raporlardan birincisi geldi. Rapora göre Kızılcaavlu köyünün meydanındaki güvenlik kamerasında olaydan bir gün önce akşam çekilen görüntülerde bu olayın planlandığı yönünde iddialar var. Bizde bunun düşüncesindeyiz. Bu görüntülerle ilgili yapılan çalışmalarda görüntülerin çözünürlüğün düşük olması pikselin düşük olması nedeniyle bir eşleştirme yapılamayacağı belirtilmiş. Mahkeme bir dahaki celsede bu görüntüleri duruşmada izlemeye karar verdi. Diğer beklenen cep telefonlarına ilişkin rapor ise gelmedi" dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort