Ödemiş'te ipekçilik canlanıyor

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ) - İZMİR'de Ödemiş Belediyesi 'İpekböceğim Sen Üret, Ben Öreyim' adlı projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında yer ve arazi tahsis eden belediye, Ödemiş ipeğini yeniden canlandırmak için kolları sıvadı.

Ödemiş Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'İpekböceğim Sen Üret, Ben Öreyim' adlı proje kapsamında Üçkonak Mahallesi'ndeki 21 bin 800 metrekare alanda dutluk yaptı. Zeytinlik Mahallesi'nde ise 'dutluk evi' kurulması için karar alındı. Belediyeye ait 2 katlı binada dutluk evinin yapılmasına yönelik belediye meslisinde alınan kararla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 5 yıllık belediye binasının bedelsiz tahsis edilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Ayrıca Gölcük Mahallesi'nde 2 bin 171 metrekare alanda yeni bir dutluk daha yapılacağı belirtildi.

ÖDEMİŞ İPEĞİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, ilçede 1980'li yıllara kadar 120 ton civarında ipek üretimi yapıldığını hatırlatarak, zamanla azalan hatta yok olan bu üretimin 2007 yılından bu yana belediyenin de desteğiyle yeniden arttığını söyledi. Kent Konseyi aracılığıyla Bursa Koza Birlik Tarım Satış Kooperatifi ile her yıl Ödemişli üreticilere ücretsiz ipekböceği larvalarının verildiğini, hem üretimin yeniden canlanması hem de ekonomiye katkı sağlandığını anlatan Eriş, şöyle dedi:

"Geçen 12 yıl 36 bin 553 kilo üretim yapıldı. Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında Gölcük Mahallemizde dutluk evi projesini yapacağız. Aynı zamanda yeni bir dutluk daha oluşturulacak. Bu çalışmaların devamında elde edilen ipeği ipliğe dönüştüreceğiz. Bu konuda fizibilite çalışmaları yapıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile bir proje uygulamaya çalışacağız. Üreticilerimize destek amacıyla her bahar döneminde yapılan sinek ve böcek gibi haşerelerin ilaçlama çalışmalarını, yaprakların zarar görmemesi amacıyla biraz daha öteliyoruz. Geleneksel Ödemiş ipeğini bugün herkes biliyor. Bunun gelecek nesillere aktarılması ve pazarlanmasını Büyükşehir Belediyemizin kırsalda kalkınma projeleriyle sağlayabiliriz."



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