Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, tadilat yapılan metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen...

Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, tadilat yapılan metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği belirlenen 44 bin 690 lira ile 3 bin 34 dolar, 2'si ruhsatlı 6 pompalı tüfek, 3 kurısıkı tabanca ve fuhuş kayıtlarının tutulduğu defter ve not kağıtları ile banka dekontları ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fakülte Caddesi'ndeki tadilatı yatırılan metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Bunun üzerine fuhuş yapılan evler ile fuhuş yaptıran ve yapanlar tek tek tespit edilip, yaklaşık iki ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Şebeke yönetecilerinin telefon görüşmeleri fuhuş trafiğini ortaya çıkardı. Görüşmelerden fuhuş pazarlığının şebekenin yöneticileri ile yapıldığı, fuhuş yapan kadınların kazandıkları paranın yüzde 50'sini onlara verdikleri tespit edildi. Ödemiş Toptancı Hali'ndeki bir kişinin, polisin bölgede rutin kontroller yaptığı zamanlarda, fuhuş şebekesi yöneticilerini,  "Polisler bölgede, dikkatli olun" diyerek uyardığı da telefon görüşmelerinden belirlendi.
Fuhuş şebekesinin hiyerarşik yapısı ve iletişimin şeması tespit edilip, yeterli delillere ulaşılmasının ardından geçen 21 Şubat'ta operasyona başlandı. 12 polisin katılımıyla 9 ayrı adrese 'Fakülte-1' adı altında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş şebekesinin lideri B.E. (42), yöneticileri N.E. (28) ve M.S. (42), üyeleri G.B. (26), H.D. (29), B.K. (32), E.A. ve M.K. ile fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar N.B. (37), V.N. (39) ve A.A. (43) gözaltına alındı. Şebeke üyeleri arasında bulunan M.K. isimli kadının da erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu belirlendi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği belirlenen 44 bin 690 lira ve 3 bin 34 dolar, bir miktar ziynet eşyası, 4'ü ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, fuhuş organizasyonunda kullanıldığı belirlene 8 cep telefonu, tapu evrakları, banka dekontları, hesap cüzdanları, fuhuşa ait kayıtların tutulduğu defterler ve not kağıtları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu dördünün zührevi hastalıklar yönünden sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. Suç örgütü kurmak, yaralama, fuhuşa aracılık etmek, evrakta sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet gibi suçlardan poliste çok sayıda suç kaydı bulunan fuhuş şebekesinin yönetici ve üyeleri 7 kişinin polisteki işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF

 

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.