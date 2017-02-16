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Ödemiş'te 4 suçtan aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 ayrı suçtan aranan 44 yaşındaki S.İ., sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise sahte dolar ile...

Ödemiş'te 4 suçtan aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 ayrı suçtan aranan 44 yaşındaki S.İ., sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise sahte dolar ile esrar ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bugün saat 00.30'da, Mimar Sinan Mahallesi Manyas Caddesi üzerinde 34 VD 7647 plakalı otomobili şüphe üzerinde durdurdu. Kontrol de üzerine kendi fotoğrafı yapıştırılan N.K. adına düzenlenmiş kimlik bulunan S.İ. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, 36 sahte 100'lük dolar ile 500 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden ve 4 ayrı suçtan arandığı belirtilen S.İ., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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