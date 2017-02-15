Odatv davasında sanıkların savunması tamamlandı

Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - İSTANBUL 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13 sanıklı Odatv davasında tüm sanıkların savunması tamamlandı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda ifade veren Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı "Bu davada somut gerçek ortaya çıkarılmalıdır. Gülen cemaati mensupları kendi yazdıkları yalan yanlış dijital dosyaları e mail yoluyla Barış Pehlivan ve Soner Yalçın'ın bilgisayarına göndermiştir. Hiçbirinin gerçeği yoktur. Bu dava Gülen cemaatinin kendi aleyhlerine yazan, çizen, araştıran insanları örgüt mensubu göstererek sahte delillerle fişleyip soruşturmalara dahil etme gerçeğidir. Suç işlenmediği için beraat kararı verilmelidir. Organizasyonun yapıldığı gerekçesiyle de bu organizasyonu yapanlar hakkında mahkeme suç duyurusunda bulunmalıdır" dedi.

Gazeteci Nedim Şener "Ben Ahmet Şık ve Hanefi Avcı'nın kitabını yazmadım. Yazmaya yardım etmedim. Kaldı ki kitap yazımına katkı sağlamak asla suç konusu olamaz. Burada yargılanan arkadaşlar Fetullahçı terör örgütüne karşı zamanında karşı durmuşlar. Bedelini ödemişler. Ödemeye devam ediyorlar. Tutuklanıp tahliye edildiğim güne kadar, bu davanın sahte delilerle dayalı komplo bir dava olduğunu anlattım. Allah'a şükür utanacak bir şey yapmadım.Yargılanmamın tek nedeni Hrant Dink cinayeti hakkında oraya çıkardığım gerçekler yüzündendir. Önemli olan tarihin karşısında utanmamaktır. Hrant için adalet için" dedi.

Araştırma görevlisi Coşkun Musluk ifadesinde "sözde dava siyasi bir davadır" dedi. Gazeteci İklim Kaleli ise "Beraatimi talep ediyorum. İçinde önemli bilgilerin bulunduğu telefonumun iadesini isitiyorum. Savcı Zekeriya Öz beni bu davaya magazin malzemesi olarak soktu. Hakkımda gazetelerde yayınlanan tapelerin hiçbiri iddianede yer almadı." dedi.Duruşma sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.