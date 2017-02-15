GAZETECİLER Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv Davası'nda karar çıkmadı. Duruşma, mahkeme heyetinin iki üyesinin yeni atanmış olması ve dosyanın kapsamlı olması gerekçesiyle duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9.celsesi görülen duruşma, bu sabah saat 11.00'da başladı. Duruşmada sanıkların savunmalarının ardından avukatları da savunma yaptı. Sekiz saat süren duruşma sonunda kısa bir ara verdikten sonra kürsüye çıkan Mahkeme Başkanı Yener Yıldırım, mahkemenin iki üyesinin yeni atanmış olduğunu belirtti. Başkan Yıldırım, dosyanın da kapsamlı oluşunu dikkate alarak duruşmayı 12 Nisan'a bıraktıklarını açıkladı.