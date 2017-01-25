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Odabaşı’na, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 1 yıl 8 ay hapis

ŞAİR- yazar Yılmaz Odabaşı, 2015 yılında yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Odabaşı hakkındaki ceza ertelendi. Yılmaz...

Odabaşı’na, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 1 yıl 8 ay hapis
ŞAİR- yazar Yılmaz Odabaşı, 2015 yılında yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Odabaşı hakkındaki ceza ertelendi.
Yılmaz Odabaşı hakkında, 3 Eylül 2015 tarihinde Meydan Gazetesi’nde yayınlanan 'Zamanın vicdanında iki mahkum' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Daha önce ifade veren Odabaşı’nın katılmadığı ikinci duruşmada mahkeme, kararını açıkladı. Önce 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Odabaşı’nın tutum ve davranışları göz önüne alınarak cezası 1 yıl 8 ay indirilerek, ertelendi. Odabaşı 2 yıl içinde suç işlemezse cezası silinecek.
Kararı değerlendiren Yılmaz Odabaşı, "Bu karar Türkiye’de yazarlara, gazetecilere yönelik sindirme politikasın bir parçasıdır. Fakat, geçmişte olduğu gibi bir yazı adamı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün meşru olduğuna inanıyorum. Bu karar bizi düşündüklerimizden ve yazacaklarımızdan alıkoyamaz" dedi.

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