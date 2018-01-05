İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Konyaaltı sahilinde ocak ayında denize girenler oldu.

Antalya'da yüksek kesimlere yağan kar Torosların zirvesini beyaza bürürken, sahil şeridi ise yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, vatandaşların uğrak alanı oldu. Kimisi cep telefonlarıyla özçekim yaparken, kimileri ise 19 derece sıcaklığa sahip denizde yüzdü. Ocak ayında deniz keyfi yapmanın farkını yaşayan kent sakinleri, dalgalar arasında arkadaşlarına poz verdi.



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