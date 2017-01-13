Ocak ayında bahar havasının yaşandığı Marmaris'te sahiller doldu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı. Çocuklar, denize girip kumlarla oynadı.Marmaris İlçesi'nde 1 haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve esen lodosun ardından bugün güneş yüzünü gösterdi, sıcaklar yükseldi. Vatandaşlar ve ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, 18 derece sıcak havayı görünce sahillere ve parklara akın etti. Sahilde bulunan Uzunyalı Mevkii'ndeki açık mekanlarda oturacak yer kalmadı. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, denize girip kumlarla oynadı. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar sahil yürüyüş yolu insanlarla doldu. Bazıları bisiklet ve koşu sporu yaparken, kimileri Marmaris manzarasının öz çekimini yaparak anı ölümsüzleştirdi. Hafta sonu tatiline gelen bazı vatandaşlar ise deniz bisikleti kullandı, kimileri jet sky keyfi yaptı. Saman İskelesi'ndeki parklar çocuklarla dolarken, ebeveynler çay bahçelerinde deniz manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı.Marmaris'te yerleşik yaşayan İngiliz Jane Glorian, "Marmaris çok güzel. Eşsiz denizi ve doğası mevcut. Dostlarımla beraber eşsiz güzelliğinin tadını çıkartmak için kafeteryada oturuyoruz. Kış ayında bahar havasını yaşıyoruz, dostlarımla beraber çok mutluyum" dedi.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, "Hava sıcaklıkları hafta başına kadar devam edecektir. Gündüz 15-20, gece ise 10-7 derece arasında sıcaklıklar hakim olacak" bilgisini verdi.

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