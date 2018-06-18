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O yavru köpeğin bulunduğu yere siyah çelenk bıraktılar

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hayvanseverler, tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpeğin bacakları ve kuyruğu kopuk halde bulunduğu yere, üzerinde vücudu sargılı fotoğrafının olduğu siyah çelenk...

O yavru köpeğin bulunduğu yere siyah çelenk bıraktılar

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hayvanseverler, tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpeğin bacakları ve kuyruğu kopuk halde bulunduğu yere, üzerinde vücudu sargılı fotoğrafının olduğu siyah çelenk ile mama bıraktı. Çalıların ve ağaçların arasında bulunan köpeklerin korunması için yol kenarlarına taşlar konuldu.
Sapanca Şahin Tepesi mevkisinde, 13 Haziran Çarşamba günü, hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kopuk yavru köpeği görerek, veteriner Onur Çakmak'a götürdü. Çakmak'ın ilk müdahalesinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne gönderilen yavru köpek, burada 15 Haziran Cuma günü ameliyat edilirken öldü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nca yavru köpeğin bacakları ile kuyruğunun kopuk bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeğin bulunduğu yerde, iş makinesiyle tatbikat yapılırken, incelemede bulunuldu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu bacaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirilirken, gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen operatör İ.M. tutuklandı.
Yavru köpeğin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan hayvanseverler, Sapanca'da bacakları ve kuyruğu kopuk halde bulunduğu yere gelip, üzerinde hafızalara kazınan vücudu sargılı fotoğrafının olduğu siyah çelengi bıraktı. Hayvanseverler, ayrıca köpeklerin beslenmesi için bölgeye mamalar ve kapların içinde su bıraktı. Ağaçlar ile çalıların gölgesine sığınan köpeklerin, araçlardan korunması amacıyla da yol kenarlarına büyük taşlar konuldu. Ölen yavru köpeğin annesi ise çevrede gezerken görüldü.

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