O trenin vagonları parçalanarak taşınacak

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen, 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasında devrilen vagonların, parçalanarak, bölgeden taşınacağı belirtildi.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 kişilik personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu, pazar günü, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği mevkide, yeni rayların döşenmesinin ardından bugün tren seferleri, yeniden yapılmaya başlandı. Kazada devrilen ve rayların kenarlarına alınan vagonların kaldırılması için çalışmalar ise sürdürülüyor.

Bugün olay yerine gelen Devlet Demiryolları ve Karayolları ekipleri, bir süre inceleme yaptı. Devrilen vagonların içinden sağlam olan elektrik aksamları ve bazı parçalar, ekipler tarafından söküldü. Devrilen ve büyük hasar gören 5 vagonun kullanılmaz halde olması üzerine ekipler, burada önce vagonların tekerleklerinin söküleceğini, daha sonra parçalanarak, taşınacağını söyledi. Karayolları yetkilileri, vagonların taşınması için bölgeye yeni yol yapılması için çalışmalara başlanacağını da kaydetti.

Kazaya neden olan menfez üzerindeki çöken köprünün olduğu bölge ise dolgu malzemeleriyle tekrar dolduruldu. Demiryolları ekipleri, vagonlar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.



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