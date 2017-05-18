O teyzenin evi ziyaretçi akınına uğruyor

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'da meydandaki asılı dev posterdeki Atatürk'ün ellerini öpen 76 yaşındaki Cevriye Kartal'ın evi ziyaretçilerle doldu taştı. 10 metrekarelik odada başucunda Atatürk resmi bulunan Kartal'ın yaşamını mutlu sürdürdüğü görüldü.

Bodrum Belediye Meydanı'na ilçe belediyesi tarafından bir süre önce asılan, 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterinin altına 3 gün önce gelerek, Ata'nın resimdeki ellerini öpen ve bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen 4 çocuk ve 4 torun sahibi Cevriye Kartal, hareketli günler yaşıyor. Kartal'ın, Çarşı Mahallesi Eski Hükümet Sokak 26 numaradaki evi, ziyaretçi akınına uğradı.

Zaman zaman evinden çıkıp bastonu ile 300 metre uzaklıktaki Belediye Meydanı'na giderek dev Atatürk posterinin altında dualar eden Kartal'ı, mahalle haklı da yalnız bırakmadı. Bir haftalık tatil için Avustralya'dan eşi Vicki Bülbül ile birlikte Bodrum'a gelen ve Melborn kentinde bir şirketin depo sorumlusu olarak çalışan 40 yaşındaki Mustafa Bülbül, eşi ile birlikte Kartal'ın elini öptü, teşekkür etti. Bülbül, "20 yıldır Avustralya'dayım ama eşim ve ben Atatürk hayranıyız. Sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada gördüğümüz Atatürk sevgisi ile ilgili ders veren teyze ile aynı kentte olduğumuzu öğrenince sora sora evini bulduk ve gelip kendisini tanımak görmek istedik çok mutlu olduk" dedi. Vicki Bülbül ise İngilizce olarak, "Atatürk'ün çok önemli, değerli ve tarihte büyük bir insan olduğunu biliyorum. Ancak bir lidere sevginin böylesini görmemiş, tanık olmamıştım, çok heyecanlandım" diye konuştu. 10 metrekarelik odasında iki çekyat ve minik bir televizyonu ile 3 metrekarelik bir mutfak ve küçük bir banyoya sahip olan Cevriye Kartal, yan odada kalan oğlu 45 yaşındaki Kazım Kartal ve eşi Azerbaycanlı 40 yaşındaki Mahbuba Kartal ile birlikte mutlu yaşam sürdürdüğünü söyledi. Evinin kapısının girişinde Türk bayrağı, odasında ise yatağının başında Atatürk fotoğrafları olan Kartal, şöyle dedi:

"Oğlum ve gelinim bana çok iyi bakıyor. Sabah erken kalkarım, gücüm yettiğince ilk iş olarak Ata'ma giderim, dua ederim, ellerini öperim, sonra mahallemizdeki çay olacağında ve komşu esnafın bulunduğu sokağımızda otururum, onlarla sohbet ederim. Fırsat buldukça Atatürk ile ilgili düşüncelerimi söylerim, konuşuruz. Evimde kendi işlerimi ben yaparım ama çoğunlukla oğlum ve gelinim yardım eder, akşam ise televizyonda dizi izlerim. Atatürk fotoğraflarını baş ucumdan eksik etmem. Allah herkese böyle güzel bir lider nasip etsin. Son nefesime kadar Ulu Önder'imizin elini öpmeye O'na hayır dualar okumaya devam edeceğim."

Kartal'ın oğlu Kazım Kartal ise "Annemiz mahallelinin annesiydi, 3 yıl önce gelmesine rağmen Bodrumlular ona sahip çıktı, çok sevdi. Ziya Karaben isimli bir vatandaşımızın çektiğini öğrendiğimiz görüntülerden sonra annem sadece mahallelinin teyzesi değil artık tüm Türkiye'nin teyzesi oldu. Bizler babamızdan, dedemizden gördüğümüz Atatürk sevgisi ile büyüdük, çocuklarımızı o şekilde büyüttük. Annem Atatürk'e bizden daha çok sahip çıktı, annemle gurur duyuyoruz" dedi.

Cevriye Kaplan'ın görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 936 bin kez tıklandığı, 18 bin 622 kez de paylaşıldığı görüldü. Sabahtan itibaren Kartal'ın evine 4 saatte yaklaşık 150 kişinin ziyarete geldiği belirtildi.

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