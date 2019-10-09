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O temizlik işçisinden kendisini arayanlara 'burs verme' çağrısı
ZONGULDAK’ta sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla ilkokul öğrencisi iki kardeşe burs veren Abdurrahman Yılmaz (53), gönüllerde taht kurdu. Yılmaz, çıkan haberlerin ardından kendisini arayarak burs vermek isteyen vatandaşları,...
GENEL 09.10.2019, 14:30
ZONGULDAK’ta sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla ilkokul öğrencisi iki kardeşe burs veren Abdurrahman Yılmaz (53), gönüllerde taht kurdu. Yılmaz, çıkan haberlerin ardından kendisini arayarak burs vermek isteyen vatandaşları, yakınlarındaki okullara giderek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya davet etti.
Zonguldak Belediyesi’nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz’ın sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla 2 ilkokul öğrencisine burs vermesiyle ilgili 'nın haberi, ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek isteyen vatandaşları harekete geçirdi.
Yüzlerce kişi sosyal medyada Abdurrahman Yılmaz’ın fotoğraflarını paylaşarak, kendisine ulaşmak istedi. Abdurrahman Yılmaz, cep telefonu ile ulaşıp, yardım etmek isteyen kişileri, kendisinin ihtiyacı olmadığını anlatarak bir öğrenciye burs vermeye davet etti. Şu ana kadar 11 kişinin, kendisi aracılığıyla bir öğrenciye burs vermek için aradığını anlatan Abdurrahman Yılmaz, "Zonguldak içinden ve dışından 11 tane burs teklifi geldi. Bu da beni duygulandırdı. Bu gençler, bizim geleceğimizdir. Ağaç yaşken eğilir. Gelin birlik olalım, biz bu ağaçları kurutmayalım. Ben bunu bağış isteme amaçlı yapmadım. Kendilerinin yakın okullara gidip müdürlerle görüşmesini ve o okullardaki ihtiyaç sahiplerine burs vermelerini istedim. Aramalar nedeniyle duygulandım. İnşallah okuttuğum bu iki öğrencim Türkiye'ye, Zonguldak'a hayırlı evlatlar olur. Eğer okulu takdirle bitirirlerse kendileriyle tanışacağım." dedi.
Zonguldak Belediyesi’nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz’ın sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla 2 ilkokul öğrencisine burs vermesiyle ilgili 'nın haberi, ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek isteyen vatandaşları harekete geçirdi.
Yüzlerce kişi sosyal medyada Abdurrahman Yılmaz’ın fotoğraflarını paylaşarak, kendisine ulaşmak istedi. Abdurrahman Yılmaz, cep telefonu ile ulaşıp, yardım etmek isteyen kişileri, kendisinin ihtiyacı olmadığını anlatarak bir öğrenciye burs vermeye davet etti. Şu ana kadar 11 kişinin, kendisi aracılığıyla bir öğrenciye burs vermek için aradığını anlatan Abdurrahman Yılmaz, "Zonguldak içinden ve dışından 11 tane burs teklifi geldi. Bu da beni duygulandırdı. Bu gençler, bizim geleceğimizdir. Ağaç yaşken eğilir. Gelin birlik olalım, biz bu ağaçları kurutmayalım. Ben bunu bağış isteme amaçlı yapmadım. Kendilerinin yakın okullara gidip müdürlerle görüşmesini ve o okullardaki ihtiyaç sahiplerine burs vermelerini istedim. Aramalar nedeniyle duygulandım. İnşallah okuttuğum bu iki öğrencim Türkiye'ye, Zonguldak'a hayırlı evlatlar olur. Eğer okulu takdirle bitirirlerse kendileriyle tanışacağım." dedi.
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