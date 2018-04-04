O şehit annesi şikayetinden vazgeçti

ADANA'da, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen özel halk otobüsünde 2,5 lira istenerek hakarete uğrayan şehit annesi Zübeyde Tura (60), mahkemeye dilekçe verip yargılanan şoför Eren Güngör'e yönelik şikayetinden vazgeçti.

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk güzergâhında geçen 4 Şubat'ta, 01 J 0365 plakalı Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen şehit annesi Zübeyde Tura, sürücü Eren Güngör'e, torunu için bir öğrenci ücreti kesilmek üzere 5 lira verdi. Tura, kendisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını sağlayan kartı kullandı. Sürücü Güngör, şehit annesine, "Ne kartı çektin sen?" diye tepki gösterdi. Zübeyde Tura da "Şehit Ailesi" yanıtını verdi. Sürücü, "Anca beleş binin, başka bir şey yok, ver o parayı ver" deyip araç içerisindeki yolcuları kastederek "Geç yerine bak bakalım, arabanın içinde kaç kişi var. Biz de mazot yakıyoruz, para vermiyorlar, verseler" diyerek Tura'ya tepkisini sürdürdü. Zübeyde Tura'nın biniş kartının şehit annesi olduğu için kendisine verildiğini hatırlatmasına rağmen, 5 lira üstünü vermeyi reddeden sürücü Eren Güngör, "Ya o devletin Allah belasını versin teyze. Ya vermiş size böyle bir hak da bize niye vermiyor. Bu özel halk otobüsü, devlet arabası değil" karşılığını verdi. Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

12.33'TE KOLLUK BİRİMİNE GİDECEK

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısı, tutuklu otobüs sürücüsü Eren Güngör hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargılanacağı günü bekleyen Eren Güngör'ün avukatı tutukluluğuna itiraz etti. Nöbetçi Adana 2'nci Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hakim, kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine 'her gün saat 12.33'te giderek, İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde' imza atması şartı getirdi.

12.33'ÜN ANLAMI

Kararın ardından Eren Güngör her gün 12.33'te askeri karakola gelip imza atmaya başladı. Askerin ise bu karara dakika dakika uyup, aynı saat ve dakikada imza attırdığı öğrenildi. Sürücünün tahliyesinde verilen '12.33' şartı kararının anlamını da ortaya çıktı. '12.33'teki 12'nin, Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993'te Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın da şehit olduğu Bingöl'ün plakasını, 33'ün ise hain saldırıdaki şehit sayısını temsil ettiği bildirildi.

MÜDÜRLÜK DUYURDU

Uzun süre konuşulan bu olayın ardından şehit annesi Zübeyde Tura, dün Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yetkililerle görüştü. İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde şehit annesinin ziyaretiyle ilgili fotoğraflar paylaşılıp Zübeyde Tura'nın kendisine hakaret eden şoför Eren Güngör'e yönelik şikayetinden vazgeçtiği açıklandı.

'BU TAVIR DERS NİTELİĞİNDEDİR'

Müdürlükten yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hadise, kamuoyundan büyük tepki almış ve devletimiz bütün kurumları ile en sert tepkiyi göstermişti. Olay duyulur duyulmaz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, şehidimizin annesi Zübeyde Tura’yı telefonla aramış, Valimiz Mahmut Demirtaş, İl Müdürümüz Zeynel Abidin Koç şehidimizin ailesine ziyarette bulunmuş ve Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz olarak davaya müdahil olmuştuk. Ancak bugün itibariyle, şehidimizin annesi Zübeyde Tura bir anne olarak, alicenaplık göstererek, kendisine hor ve hakir davranan genç şoförü, şoförün büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu belirtmesinin ardından affettiğini ve ilgili mahkemeye dilekçe vererek davasından vazgeçtiğini belirtmiştir. Yüce gönüllülük gösteren, şehidimizin annesinin bu örnek tavrı, ders niteliğindedir. Bu elim hadisenin, henüz şehitlik mertebesinin önemini kavrayamamış ve şehit ailelerimize olan vefa borcunu yüreğinde hissedememiş olanlara bir mesaj olmasını temenni ediyoruz."



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