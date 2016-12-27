O pankarta beraat ...(1)

Özden ATİK / İSTANBUL, () - TAKSİM'de 28 Haziran 2015'te düzenlenen LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender) onur yürüyüşünde "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartı açtıkları gerekçesiyle yargılanan üç sanık hakkındaki dava, beraat kararıyla sonuçlandı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapisleri istenen sanıklar hakkında mahkeme, "yüklenen fiilin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğunu" belirterek beraat kararı verdi.