O müdür görevine döndü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 5 ameliyat ile vücuduna 4 platin ve 39 vida takılan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen (43), azmiyle yaşama tutundu. Bir doktorun kendisine 'Malulen emekli olacaksın' dediği Müdür Bilen, 12 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar görevine başladı.

Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'in içinde bulunduğu otomobil, 22 Temmuz 2017 tarihinde, Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde son Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen '19'uncu Boğalar Yörük Türkmen Şenliği'nde giderken, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağı'nda bir midibüse yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilen'e, o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri 35 saniyede ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla bir özel hastaneye götürülüp, tedaviye alınan Bilen, daha sonra ameliyat için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

6 gün yoğun bakım servisinde uyutulduktan sonra kendisine gelen Bilen'e, Yrd. Doç. Dr. Emre Gültaç ve ekibi tarafından çeşitli tarihlerde 5 ayrı ameliyat yapıldı. İki omzu, iki dizi, bazı kaburga kemikleriyle kol ve bacaklarında kırıklar tespit edilen talihsiz müdüre 4 platin, 39 vida takıldı. Bilen, ameliyatların ardından tavsiye üzerine röntgen filmleri incelenmek üzere gönderildiği yurt dışındaki bir özel hastanedende operasyonu gerçekleştirilen ekibin tebrik edilmesi gerektiği yanıtını alınca, rahatladığını söyledi. Kaza sonrası hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren Bilen, İzmir Valiliği bünyesindeki Balçova Termal Tesisleri'nde özel bir tedavi programına alındı. Ağustos ayında sedyeyle girdiği tesiste her gün 6 saat termal havuz ve ileri fizik tedaviye tabi tutulan Emniyet Müdürü Bilen, masaj teknikleriyle hızla iyileşmeye başladı.

Tedaviye başlamasıın üçüncü ayında yardımsız ayağa kalkmayı başaran Bilen, dördüncü ayda yürüyüşündeki küçük aksamalar dışında sağlığına kavuştu. geçen Mayıs ayında tamamen iyileşerek tesisten ayrılan Bilen, 5 Temmuz'da da Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki görevine tekrar başladı.

Tedavi sürecinde 10 yaşındaki kızı Gamze Bilen'in kendisine yazdığı şiirin büyük moral olduğunu ifade eden Müdür Bilen, "Kaza sonrası hızlı müdahale ve ardından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde hayatta kaldım. İzmir'deki bir doktor, 'Malulen emekli olacaksın, seni ihtiyaçlarını giderebilecek hale getirsek ne mutlu bize' dedi. Söylenenler moralimi asla bozmadı. Şevkimi ve inancımı daha da arttırdı. Her zaman Allah'a sığındım. Türkiye'nin her yerinden dua aldım. Sosyal medya üzerinden sürekli destek mesajları geldi. Başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Esengül Civelek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve bütün 7'den 70'e herkes yanımda oldu. Tedavi sürecinde en büyük morali 10 yaşındaki kızım Gamze verdi. Yazdığı 'Benim için yaşa, vatan için öl baba' şiiriyle umutsuzluğa hiç kapılmadım" dedi.

GAMZE'NİN YAZDIĞI ŞİİR

'Vatan için canımız feda' isimli o şiir şöyle:

Ahhhh baba.../ Senin vatan aşkın.../ Benim sana olan aşkım... / Vatan için şayet benim kanım dökülecekse / Bilirim ki önüme geçersin / Arkana alırsın beni saklarsın.../ Konuşurken farklı yollar da olabileceğini farkettirebilmek adına "bi de şöyle düşün" / dersin ya hep.../ Bi de şöyle düşün baba.../ Düşün ki öldün.../ Ahhhh baba.../ Öldün de bitti mi sandın? / Bitmez baba... Ne senin vatan aşkın / Ne benim sana olan aşkım / Gerekirse öl baba / Bilirim korkmazsın korkmayız... / Gerekirse ölelim baba / Vatan için canımız feda / Bu aşk bizi bozar mı baba? Yorar mı / Üzer mi / Hayır baba / Aşkımız hiç bitmesin olur mu baba / Benim için yaşa, vatan için öl baba.



