Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

O kebapçının heykelini diktiler

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesine, 1.5 ay önce o dönemde Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşayan Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu'nun heykeli dikildi. Ege Üniversitesi...

O kebapçının heykelini diktiler

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesine, 1.5 ay önce o dönemde Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşayan Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu'nun heykeli dikildi.
Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Helkel Bölümü'nden bir grup öğrenci tarafından uluslararası bir bahis sitesinin desteğiyle yapılarak Alaçatı'daki Yüzevler Kebap'ın önüne konulan heykel, Fatih Terim ve damatları ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olayın unutulmak üzereyken yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında restoranın önüne, dün öğleden sonra 7 öğrencinin, hocalarıyla birlikte bir kamyonet ile getirip bıraktığı, üzerindeki madalyada 'Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu' yazılı heykel ilgi çekti.
Heykeli görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Selahattin Aydoğdu, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Aydoğdu, heykeli kendine benzetemediğini de söyledi. Selahattin Aydoğdu ve heykelinin etrafında toplanan tatilciler ve hayranları, Aydoğdu'ya yapılan sürprizi  alkışladı. Vatandaşlardan biri, "Ağabey kralsın, efsanesin, hak ediyorsun bunu" diyerek Selahattin Aydoğdu'yu tebrik ederken, fotoğraf çektirmek için sıraya giren topluluk Alaçatı trafiğinde yoğunluğa sebep oldu.
Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, geçen temmuz ayında gece işyerine baskına geldiklerini öne sürdüğü Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşamış, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayların ardından Fatih Terim uzun süre sessiz kalmış, sonrasında ise Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.
FOTOĞRAFLI
 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314