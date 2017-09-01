O kebapçının heykelini diktiler

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesine, 1.5 ay önce o dönemde Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşayan Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu'nun heykeli dikildi.

Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Helkel Bölümü'nden bir grup öğrenci tarafından uluslararası bir bahis sitesinin desteğiyle yapılarak Alaçatı'daki Yüzevler Kebap'ın önüne konulan heykel, Fatih Terim ve damatları ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olayın unutulmak üzereyken yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında restoranın önüne, dün öğleden sonra 7 öğrencinin, hocalarıyla birlikte bir kamyonet ile getirip bıraktığı, üzerindeki madalyada 'Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu' yazılı heykel ilgi çekti.

Heykeli görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Selahattin Aydoğdu, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Aydoğdu, heykeli kendine benzetemediğini de söyledi. Selahattin Aydoğdu ve heykelinin etrafında toplanan tatilciler ve hayranları, Aydoğdu'ya yapılan sürprizi alkışladı. Vatandaşlardan biri, "Ağabey kralsın, efsanesin, hak ediyorsun bunu" diyerek Selahattin Aydoğdu'yu tebrik ederken, fotoğraf çektirmek için sıraya giren topluluk Alaçatı trafiğinde yoğunluğa sebep oldu.

Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, geçen temmuz ayında gece işyerine baskına geldiklerini öne sürdüğü Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşamış, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayların ardından Fatih Terim uzun süre sessiz kalmış, sonrasında ise Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.

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