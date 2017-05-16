O kazada ölenlerin mola görüntüleri ortaya çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - MUĞLA-Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'nde meydana gelen, 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza öncesi midibüs yolcularının Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki bir çay bahçesinde verdiği molanın görüntüleri ortaya çıktı.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden hareket eden, içinde 34 kişi bulunan midibüs, geçen cumartesi günü saat 12.30'da, Muğla-Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'nden inerken, kontrolden çıktı. Şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki midibüs, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazada şoför Sertbaş'ın da aralarında yer aldığı 2'si erkek, 1'i çocuk, 21'i kadın olmak üzere toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur ise yaralı kurtuldu.

KAMERALARA YANSIDI

Midibüs yolcularının, Aydın'ın Çine İlçesi'nde saat 09.30 sıralarında verdiği molanın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen Melisa Şele ile yaralı kurtulan arkadaşı Simge Sinur'un kafileyle aynı yerde kahvaltı yapmayıp, yan taraftaki bir işyerine giderek burada bir şeyler atıştırdıkları görüldü. Bir süre burada zaman geçiren Şele ve Sinur'un çay bahçesinde yolculardan birinin fotoğrafını çektikten sonra midibüse yöneldikleri ortaya çıktı. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık molanın ardından kafile araca binerek yoluna devam etti.

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