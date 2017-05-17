O kazada eşinin öldüğü hala söylenmedi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkarak alt yola devrilen ve 24 kişinin öldüğü midibüste yaralananlardan Duygu Sertbaş, şoför olan eşi Armağan Sertbaş'ın ölümünden haberinin olmadığı, kentteki farklı bir hastanede tedavisi süren kızı 10 aylık Nehir'in ise telefonda sesini duyduğu öğrenildi.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden kalkan içinde 34 kişi bulunan tur midibüsü, geçen cumartesi günü saat 12.30'da, Muğla-Marmaris Yolu'ndaki Sakar Geçidi'nden inerken, kontrolden çıktı. Şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazada şoför Sertbaş'ın da aralarında yer aldığı 2'si erkek, 1'i çocuk, 21'i kadın olmak üzere toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur ise yaralı kurtuldu.

Feci kazanın ardından kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı'nda tedavisi süren Duygu Sertbaş, bugün öğle saatlerinde normal servise alındı. Genel Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Sertbaş'ın kazada midibüsü kullanan eşi Armağan Sertbaş'ın ölümünden haberi olmadığı öğrenildi.

Refakatçileri tarafından odasındaki televizyon kapalı tutulan Duygu Sertbaş'ın, Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ve taburcu edilmesi beklenen kızı Nehir ile sürekli telefonda sesini duyduğu belirtildi. Küçük kızın annesinin yanına getirilmesi bekleniyor.

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