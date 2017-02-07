O çocukları bez bebekler gülümsetecek

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki Gönül Köprüsü Derneği üyesi kadınlar tarafından düzenlenen kursta üretilen bez bebekler, cezaevinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan çocuklara hediye edilecek.

Denizli'de yaklaşık 1 yıl önce kurulan Gönül Köprüsü Derneği'ne üye kadınlar, bu kez iğne ve ipliği çocukların mutluluğu için eline aldı. Gönüllülük esasına dayalı olarak başlattıkları kursla evlerindeki kullanmadıkları ürünlerden bez bebek yapmayı öğrenen kadınlar, ürettikleri bebekleri cezaevinde anneleriyle birlikte yaşayan çocuklara hediye edecek. Yaklaşık 10 metrekare alanda birbirinden farklı kumaşları el emekleriyle harmanlayan dernek üyeleri, ortaya çocukları sevindirmeyi bekleyen oyuncak bez bebekler çıkarıyor. Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Nergis Şenocak, bez bebek kursuna 2 ay önce başladıklarını ve 15 kadın kursiyerin katılımıyla ürettikleri bebekleri Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar için hazırladıklarını söyledi. Günde 10 bebek ürettiklerini belirten Şenocak, Mart ayı sonunda cezaevinde yaşayan çocuklara götürerek hediye edeceklerini dile getirdi. Dernek üyelerinin evlerinden getirdikleri kullanmadıkları fazlalık eşyaları bebeklerin yapımında kullandıklarını aktaran Şenocak, "Derneğimiz faaliyete geçtiğinden beri, sosyal projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu projemize cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için yaptığımız bebekleri hep birlikte götürüp onlara hediye edeceğiz. Ve onlarla bir gün geçirmiş olacağız" dedi.

Şenocak ayrıca ürettikleri diğer bez bebekleri Nisan ayında düzenleyecekleri kermeste çocukların yararına satışa sunacaklarını söyledi. Kursun eğitmeni Nuriye Elvan, geçmişte Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmenlik görevi yaptığını, gönüllülük esasına dayanarak açılan kursta kursiyer arkadaşlarına tecrübelerini aktararak, hep birlikte bez bebek ürettiklerini söyledi. Ürettikleri bebeklerle cezaevinde yaşamak zorunda olan çocukları bir nebze olsun sevindirmek istediklerini ifade eden Elvan, "Derneğimiz de vaktimizi yararlı değerlendirmek için evlerimizde bulunan kullanmadığımız ürünleri bu işe başladık. Yaptıklarımızı cezaevindeki çocuklara hediye ederek sevindirmeyi düşündük. Arkadaşlarımıza bende elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir bez bebek üretmek çok zor değil 1 ya da 1,5 saatte tamamlanabiliyor. Çocuklar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI