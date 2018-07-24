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O araca ceza kesilip, yazılar sökülmüş

ALMANYA'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek'in, tatil için geldiği Türkiye'de resmi trafik polisi otosu gibi giydirdiği üstü açık lüks otomobilinin geçen Mayıs ayında, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurularak, sürücüsüne...

O araca ceza kesilip, yazılar sökülmüş
ALMANYA'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek'in, tatil için geldiği Türkiye'de resmi trafik polisi otosu gibi giydirdiği üstü açık lüks otomobilinin geçen Mayıs ayında, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurularak, sürücüsüne 500 lira ceza uygulandığı, aracın ise bağlandıktan sonra üzerindeki yazılar sökülerek, sahibine teslim edildiği bildirildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
CEZA KESİLEREK, YAZILAR SÖKÜLMÜŞ
Resmi trafik polisi otosu gibi giydirilen üstü açık lüks otomobilin, geçen 5 Mayıs'ta, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi. Resmi polis otosu gibi giydirilen aracın sürücüsü Ümit Şimşek'e ruhsat bulundurmama ve kanuna aykırı olarak araç üzerinde değişiklik yapmaktan 500 lira ceza yazıldığı, aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.
Üzerindeki yazıları sökülerek, cezası ödenen otomobilin, geçen 15 Mayıs'ta otoparktan alınarak, Almanya'ya götürüldüğü ve Alman plakalı aracın o tarihten bu yana sınır kapılarından Türkiye'ye bir daha giriş yapmadığı bildirildi. Ümit Şimşek'in, Almanya'da otomobilini tekrar polis otosu gibi giydirerek, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı kaydedildi.

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