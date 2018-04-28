Nusaybin’de 'Minik Kalpler' sergisi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),() - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan 'Minik Kalpler' sergisinin açılışı yapıldı.

Nusaybin'in Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürü Abdurrahman Keleş, Belediye Kültür Müdürü Nurettin Şimşek,

kamu kurumlarını yöneticileri, okul müdürleri ve veliler katıldı. Tılsım Kültür Sanat Evi öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan sergide, anaokulu öğrencilerinin yaptığı eserler sergilendi. Müzik dinletisinden sonra sergiyi gezen misafirler, öğrencilerin yaptığı çalışmalara büyük ilgi gösterdi. Okul Müdürü Abdullah Aytimur yaptığı konuşmada, "Minik kalplerin, minik ellerin, aşkla, şevkle, özveriyle ve üstün gayretle sene boyunca yapmış olduğu eserleri sizlere sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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