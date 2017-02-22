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Nusaybin'in iki mahallesinde sokağa çıkma yasağı

MARDİN, () -MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Doğanlı ve Kuyular mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada,...

Nusaybin'in iki mahallesinde sokağa çıkma yasağı

MARDİN, () -MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Doğanlı ve Kuyular mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin İlçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallerinde terör örütü PKK'lıları etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edileceğini belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin İlçesi'ne bağlı olan Doğanlı ve Kuyular mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir"denildi.

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