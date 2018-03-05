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Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı (2)

NUSAYBİN DURUCA MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için, 5 Mart günü saat 04.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı,...

Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı (2)

NUSAYBİN DURUCA MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için, 5 Mart günü saat 04.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, akşam saat 20.00'de kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Nusaybin İlçesi Kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 05 Mart 2018 Pazartesi günü saat: 04:30 itibari ile İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal Duruca mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilimiz Nusaybin ilçesi kırsal Duruca mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 05 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."

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