Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

Nusaybin'e 3 yıl sonra kar yağdı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN’in Nusaybin İlçesi'ne 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Nusaybinli çocuklar arkadaşlarıyla kartopu oynayarak kar yağışının tadını çıkardı. Nusaybin’de 2014 yılı Ocak ayında...

Nusaybin'e 3 yıl sonra kar yağdı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN’in Nusaybin İlçesi'ne 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Nusaybinli çocuklar arkadaşlarıyla kartopu oynayarak kar yağışının tadını çıkardı.
Nusaybin’de 2014 yılı Ocak ayında kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ve ilçe merkezin yoları trafiğe kapanmış o günden 3 yıl sonra ilçede ilk kez bu sabah erken saatlerinde kar yağdı. Uzun süre kar görmeyen çocuklar, alanlara ve sokaklara inerek arkadaşlarıyla kartopu oynadı. Sokak aralarında kar tutmadı ancak park halindeki araçlar zerinde biriken karları gören çocuklar, bununla kartopu oynayarak, uzun aradan sonra kar yağışının keyfini yaşadı. Bazı çocuklar da Türkiye-Suriye sınırı sıfır noktasındaki arazide toplanan karlarla, kar topu oynadığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.