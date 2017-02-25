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Nusaybin'de trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Nusaybin'in Günebakan Köyü virajı Akarsu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Abdullah Bayhan...

Nusaybin'de trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Nusaybin'in Günebakan Köyü virajı Akarsu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Abdullah Bayhan yönetimindeki 33 DIC 57 plakalı otomobil ile Nusaybin Belediyesi görevlisi Sabri Akıncı yönetimindeki 47 NE 670 plakalı resmi kamyonet kafa kafaya çapıştı. Kazada sürücüler Sabri Akıncı ve Abdullah Bayhan ile iki araçta bulunan Metin Karadeniz, Mecit Toy, Abdulvahap Bayhan ile Hamdi Ermiş yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra jandarma olay yerinde inceleme yaptı ve  soruşturma başlattı.

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