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Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 439 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan...
GENEL 30.09.2019, 20:15
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 439 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.
Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği konutlardan yapımı tamamlanan 439 konutun hak sahibini belirlemek için kura töreni düzenlendi. Nusaybin Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla noter huzurunda yapılan kurada 439 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri açıklanan aileler büyük mutluluk yaşadı.
Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği konutlardan yapımı tamamlanan 439 konutun hak sahibini belirlemek için kura töreni düzenlendi. Nusaybin Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla noter huzurunda yapılan kurada 439 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri açıklanan aileler büyük mutluluk yaşadı.
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