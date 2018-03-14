Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Nusaybin'de PKK/PYD'li 1 terörist teslim oldu

MARDİN, ()- SURİYE'den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Öte yandan Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise silah, patlayıcı ve mühimmat...

Nusaybin'de PKK/PYD'li 1 terörist teslim oldu

MARDİN, ()- SURİYE'den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Öte yandan Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Nusaybin'de bir teröristin teslim olmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,  "2 Mart 2018 günü saat 20.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
DARGEÇİT'TE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Mardin Valiliği'nden yapılan başka bir yazılı açıklamada ise Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda silah ve patlayıcılar ile mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, "12 Mart 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 6 adet roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 31 adet fünye, 150 metre kablo, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yerverildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314