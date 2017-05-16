Nusaybin'de kamyon dorsesi havada kaldı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ndeki Uluslararası İpek Yolu kenarında bir kamyonun dorsesi, mozolları döktüğü sırada havada asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüleri heyrete düşüren bu anı fotoğraflayanlar, sosyal medyada paylaştı.Nusaybin'e bağlı Duruca Mahallesi Mevkii'ndeki İpek Yolu kenarına nereden getirdiği tespit edilemeyen molozları dökmeye çalışan, 72 DY 458 plakalı hafriyat kamyonu, molozları döktüğü sırada dorsesi havada asılı kaldı. Dorseyi kaldıran pistonların arıza yapması sonucu asılı kaldığı belirtilen kamyon sürücüsünün yardımına ise köylüler yetişti. Harfiyatı nereden getirdiği, kamyonun hangi firmaya ait olduğu ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon, köylülerin yardımıyla arazasının giderilmesi ardından bölgeden ayrıldı.

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